Balaguer no tornarà a penjar l’estelada després de les eleccions i la substituirà per una senyera

Elno tornarà a penjar l’a l’espai on hi ha l’escultura de Jaume d’Urgell.L’executiu deha retirat aquest dimecres la bandera per ordre de la, que demana retirar símbols partidistes en període electoral, però ja no la tornarà a fer onejar més. Tot i que aquesta petició de la JEC és temporal només en el marc dels comicis espanyols del 23 de juliol, el govern balaguerí ha deciditEl socis del PSC a l’executiu,, ha anunciat la presentació d’una moció per fer oficial el canvi de banderes. Tot i que la formació decreu “innecessària” la retirada de l’estelada, també apunta que la bandera catalana té més acceptació per part de la ciutadania i que garanteix que “totes les veus i identitats dels balaguerins estiguin representades” en aquest indret on s’hi ubica l’escultura creada per