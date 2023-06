El nou govern de Balaguer tindrà tres dedicacions exclusives i dues al 60%

Salaris congelats durant tot el mandat

González demana 100 dies de paciència

El nou govern de la ciutat de Balaguer tindrà tres dedicacions exclusives i dues al 60%. L’alcaldessai el regidor d’Urbanisme,, ha explicat aquest dijous la composició del nou executiu balaguerí que es farà oficial en ple de cartipàs del proper 6 de juliol. González i Ricart s’han otorgat jornada laboral completa, que també assumirà el regidor, el nou home fort del PSC al consistori rere la paera en cap. Cienfuegos serà també el primer tinent d’alcalde.D’altra banda, el socialista, de Treballem per Balaguer, tindran una dedicació del 60% mentre que Sandra Madueño s’hi dedicarà en un curiós 47%.treballaran al consistori en un 20% de jornada mentre que, la número dos de la llista socialista a les eleccions, no tindrà cap percentatge de dedicació. En aquest cas, González ha apuntat que es deixa la porta oberta a dotar aquesta regidoria amb dedicació.Els salaris del nou equip de govern es fixen globalment en 210.265 euros anuals, una xifra que l’executiu congelarà, de manera que serà la mateixa per a tot el mandat. En aquest sentit, Ricart ha apuntat que tampoc no es modificarà en el cas que Rosells assumeixi la tasca de regidora. Aquest montant salarial suposa un 14% menys del que percebia l’anterior govern.El nou executiu tindrà cinc tinències d’alcaldia, que, per ordre, s’han atorgat a Cienfuegos (1), Ricart (2), Puigpelat (3), Profitós (4) i Madueño (5).La nova paera en cap ha explicat que el seu executiu està en fase d’aterratge i assimilació de les dinàmiques municipals i ha demanat “paciència” a la ciutadania als treballadors de la casa. En aquest sentit, l’alcaldessa ha fixat 100 dies de marge per greixar completament els mecanismes del seu govern.Una de les primeres qüestions que vol posar en marxa el govern local és elamb la ciutadania. Amb aquesta intenció s’ha dividitper atorgar cadascuna d’elles a un edil. D’aquesta manera, quatre àrees de l’seran gestionades per Rosells, Cienfuegos, Vilardell i Puigpelat, delse n’encarregarà Ricart, les dues zones del, Vega i Profitós, als’hi ha destinat Madueño i González assumirà el: Alcaldia, Hisenda i Comunicació.: Salut i Protecció Civil.: Règim Intern, Seguretat, Habitatge i Serveis Municipals.: Educació, Infància i Igualtat.Ocupació, Benestar Animal, Fires i Mercats.: Patrimoni, Festes i Joventut.: Urbanisme, Empresa, Comerç, Entorn Natural i Comunicació.: Cultura i Turisme.: Esports i Serveis Socials.