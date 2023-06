L'Arnau estrena una consulta per a l'estudi integral dels pacients amb obesitat

El Serveiha inaugurat aquest mes de juny una nova consulta externa dirigida a l'estudi integral dels pacients amb obesitat, amb l'objectiu d'avaluar de la mateixa manera totes les primeres visites que arriben al Servei. Cada any aquest atén una mitjana dede pacients amb obesitat. "Aquesta consulta vol eradicar el missatge que reben les persones amb obesitat de lasense abans haver indagat sobre la seva història personal, les seves condicions i el seu entorn social", explica, cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició.En aquesta nova consulta es realitza unde la malaltia, on s'avaluen els principals factors contribuents (la ingesta, la qualitat de vida, les hores i la qualitat del son i el grau d'activitat física). "Intentem conèixer millor les causes internes que la produeixen per tenir més informació relacionada amb el seu pronòstic", afirma Lecube.Així, el nou servei realitza un, unade la musculatura i de les capes de greix abdominal, es determina la pressió transcutània d'oxigen a l’abdomen, i es realitza una biòpsia del teixit adipós subcutani per tal d'avaluar el seu grau d’inflamació i fibrosi. L'estudi es complementa amb diversos qüestionaris i la recollida de dades analítiques, i està previst incloure-hi la quantitat de greix hepàtic i el grau de fibrosi del fetge.