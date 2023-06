Un detingut per tenir més de 750 plantes de marihuana a Torrelameu

La policia espanyola ha desmantellat aquest dimecres duesen una finca de(Noguera), on també ha detingut una persona de nacionalitat espanyola acusada dels delictes de tràfic de drogues i. Els agents han intervingut 768 plantes, 100 grams de marihuana en cabdells i prop de 1.000 euros en efectiu. Les investigacions van començar al maig i van portar els agents fins a una finca controlada per un clan familiar dedicat al tràfic d'estupefaents on, segons la policia estatal, cultivaven marihuana per posteriorment traslladar-la i vendre-la. També van observar que tenien la llum punxada. L'operació continua oberta i la policia no descarta noves detencions.En l'operatiu d'aquest dimecres la policia espanyolai ha intervingut les dues plantacions, que sumen 768 plantes. A banda, també ha inutilitzat 47 llums de 600 watts amb els seus transformadors, diversos aparells d'aire condicionat i diversos estris necessaris per a la composició d'una plantació de marihuana 'indoor'.Al detingut se li han imputat els. Sobre aquest darrer, el cos policial ha assenyalat que es tracta d'un delicte "molt important" ja que en aquest cas, la manera de punxar la llum hauria pogut provocar una caiguda del subministrament elèctric a la demarcació.