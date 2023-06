Enxampen dos lladres quan estaven robant en una botiga de Lleida

Elshan detingut aquesta matinada un home i una dona, de 42 i 38 anys, com a presumptes autors d'unamb força. Els agents han rebut un avís a les 3.42 h alertant que dues persones estaven robant a l'interior d'un botiga del carrer Ramon i Cajal de Lleida.Quan han arribat al lloc han localitzat una dona a l'exterior del local en actitud de vigilància que en veure els agents ha intentat marxar sense èxit. Tot seguit, la policia ha comprovat que lai han accedit a l'interior, on han localitzat un altre lladre amagat a l'altell,. Els lladres havien acumulat productes a l'entrada per endur-se'ls i faltaven diners de la caixa registradora.La policia ha intervingut a l'home un parell de guants, dos rossinyols, una fulla metàl·lica i. Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.