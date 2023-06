Un ciberatac a Aqualia afecta la seguretat de dades personals de lleidatans

La concessionària del, el grup FCC-Aqualia, ha patit unde tipus ransomware, és a dir, amb segrest de dades. Així ho ha informat aquest dimarts laen un comunicat en què explica queva detectar i comunicar l'atac el 30 de maig passat i que, a dia d'avui, es desconeix l'abast total de les dades personals afectades, així com els efectes sobre les mateixes.Per raons de prudència, però, s'ha considerat el pitjor escenari i l'empresa ha assenyalat que entre leshi ha els, els seus números de documents d'identitat, dates de naixement, dades de contacte i dades del número de compte bancari.Aqualia ha detallat a la Paeria lesnecessàries per a la gestió de l'incident que ha dut a terme per fer front a l'atac des que el va detectar i el va comunicar a l’Ajuntament el 30 de maig.Malgrat l'atac es va produir en els servidors del concessionari, part de les dades personals són responsabilitat de l'Ajuntament de Lleida com adel servei municipal d'abastament i sanejament d'aigües. Per aquest motiu, la comunicació de l'incident és responsabilitat de la Paeria de Lleida.El ciberatac va tenir dues conseqüències concretes sobre les dades assenyalades. D'una banda, es va comprometre la disponibilitat de les dades i per un curt període de temps l'empresa concessionària no va disposar-ne d'accés Aquest es va poder recuperar en les primeres hores de l'incident sense que hi hagués afectació en el servei.