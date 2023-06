Millorar parcs infantils i netejar carrers, les primeres mesures del nou govern de Balaguer

Una de les primeres tasques que ha dut a terme eldeha estat el desmuntatge d’undel barri del Firal, el qual estava en mal estat i que caldrà substituir per un de nou. Per a fer-ho, es consultarà al veïnat sobre quines són les necessitats d’esbarjo dels infants, i després s’elaborarà un projecte.El personal de l'Àrea de Serveis municipals també ha fet una, per tal de valorar-ne l’eficàcia. Per a fer-ho, s’ha aplicat un producte específic en una zona del carrer d’Avall i seguidament ha passat la màquina netejadora. A partir dels resultats que s’obtinguin, es valorarà la seva aplicació en més zones.Una altra de les accions que s’ha dut a terme és laal parc del Reial. Igualment, s’ha arreglat el grup de bombeig de reg de la zona de l’Escola Mont-roig.D’altra banda, també s’ha posat de manifest la necessitat de, els quals han sobrepassat l’espai amb les arrels, aixecant al seu torn el paviment i les voreres.Finalment, s’ha contractat una empresa per a fer la neteja i desinfecció de la terrassa on estan situats els aparells d’aire condicionat de la, per a poder posar en marxa el sistema de climatització, ja que la presència d’excrements d’aus l’havia col·lapsat.