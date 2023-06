El nou govern de Lleida s'estructurarà en cinc grans àrees i tindrà quinze regidories

El, liderat per(PSC), s'estructurarà eni tindrà un total de. La proposta del cartipàs municipal, que Larrosa ha presentat aquest dimarts, redueix el nombre de tinències d'alcaldia, que passa de set a quatre, així com també redueix uni un 5% el dels eventuals i directius. Es mantenen els, amb alguns ajustos per arrodoniments i també es conserva la figura de cap de l'oposició, però sense cap impacte econòmic ni de protocol, segons ha explicat Larrosa. El ple del nou cartipàs municipal es celebrarà aquest divendres, 30 de juny.L'estructura de govern que preveu el: La Ciutat del Bon Govern; la Ciutat Justa; la Ciutat Saludable; la Ciutat de les Oportunitats, i la Ciutat Segura. De la feina feta en aquestes àrees se'n donarà compte a les cinc comissions informatives de caràcter permanent que es creen. A més també hi haurà dues comissions especials, de Transparència i de Comptes, i una comissió participativa de l'Horta.Pel que fa a la composició del govern, s'estructura amb quinze regidories que comandaran els nou edils del grup del PSC-Units, que governarà en minoria.En concret,serà la primera tinent d'alcalde i assumirà les regidories d'Agenda Urbana i Espai Agrari i Sostenibilitat;serà el segon tinent d'alcalde i assumirà Acció i Innovació Social i Participació i Drets Civils;serà la tercera tinent d'alcalde, amb competències en Seguretat, Mobilitat i Civisme;serà la quarta tinent d'alcalde i responsable de Bon Govern i Polítiques Feministes;gestionarà l'àmbit de Persones grans, Salut i Consum;serà la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat;portarà les regidories de Joventut, Educació i Ocupació, Festes i Igualtat; mentre queserà el responsable de les regidories d'Esports i Cooperació.Pel que fa a la participació ciutadana s'estructurarà a partir dels Consells de Barri, on es debatran els temes relatius a cada barri, i el. Els regidors de barri seran els presidents dels Consells de Barri. En aquest sentit, Larrosa ha explicat que assumirà la presidències dels consells dels barris del Centre Històric i de Magraners, "amb la vocació que el Centre Històric ha de ser el cor de la ciutat i bategar amb força, i això requereix polítiques decidides, transversals i sota el lideratge de la primera autoritat de la ciutat".