Detingut un noi a Lleida per assetjar i perseguir pel carrer la seva exparella

Laha detingut aquest diumenge un jove de 27 anys, J.F.G, per uncontra la seva exparella. Els fets han passat cap a dos quarts de sis de la matinada a les portes d’una discoteca, al carrer Ivars d’Urgell.Una dona ha denunciat que la seva exparellad’ençà havienfeia unes setmanes. La noia explicava que el noi la busca per tots els llocs on va habitualment per tal d’intimidar-la. El jove estava dins del local en el moment de la denúncia.Davant aquesta manifestació, una patrulla l’ha arrestat.