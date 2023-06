Tàrrega s'omple de cinema de terror amb el Galacticat més internacional

Una edició dedicada a "L'Exorcista"

El, la, dona aquest dilluns el tret de sortida a la desena edició del certamen, que serà la, amb la presència de més d'una quinzena d'artistes, directors i productors de la resta d'Europa i del món. El festival, que enguany dedica l'edició a 'L'Exorcista' (1973) de William Friedkin amb motiu dels cinquanta anys de l'estrena d'aquesta cinta de culte, projectarà fins diumenge un total de 90 curtmetratges, 25 llargmetratges i 10 documentals de més d'una vintena de països. També es durà a terme una vintena d'activitats paral·leles i projeccions especials en diversos punts de la capital de l'Urgell, totalment gratuïtes.La Mostra de Cinema Fantàstic i Terror de Ponent rep ja aquest dilluns, primer dia del festival, diversos artistes, directors i productors internacionals. Entre ells hi ha l'italià Paolo Gaudio, que ha vingut a presentar el curtmetratge "Black Recat", una adaptació de stop-motion de la novel·la de E. A. Poe "El gat negre"; els estatunidencs Mark Solter i Jeffrey Gane, autors del curtmetratge "Fear Abides, Nightly Glisten" i Heather Brittain, productora de "Victim No. 6", una ficció sobre un assassí en sèrie a Nova York.Tots tres curtmetratges es projectaran diverses vegades durant la setmana als. A més, tots quatre oferiran una sessió gratuïta de preguntes i respostes amb el públic del Galacticat aquest divendres 30 de juny a les 17.00 h, a la Sala B del Majèstic.A banda de les tradicionals projeccions de curtmetratges i llargmetratges, aquest dilluns també comença la, que enguany té com a país convidat Itàlia, amb la projecció del clàssic "El diablo se lleva a los muertos" de. A les 22.00 h, també es farà una sessió de cinema a la fresca a la plaça Sant Antoni, dedicada als curtmetratges d'animació. Durant la setmana, es repetiran aquestes projeccions en diferents espais de la capital de l'Urgell. Es pot consultar els llocs i els horaris a la pàgina web del festival.El certamen arriba enguany a la seva desena edició i ho fa ampliant el seu format, afegint a la projecció de films més d'una vintena d’activitats paral·leles i projeccions especials i diversificant els seus escenaris, ja que tindrà lloc als Cinemes Majèstic de Tàrrega, però també a l'Ateneu i en diversos carrers i places de la capital de l'Urgell.Com ja és costum, el festival tindrà un "leitmotiv" al voltant del qual girarà la seva programació. Aquest any,(1973), estarà dedicat a aquest film dirigit per William Friedkin i d'altres obres relacionades amb el món de les possessions demoníaques i el satanisme.