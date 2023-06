Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 17.22 hores l'incendi agrícola declarat aquest diumenge a la tarda a Algerri (Noguera). Segons dades dels Agents Rurals, la superfície afectada és de 8,9 hectàrees.El foc ha començat cap a les 15.57 hores i tot apunta a una màquina recol·lectora que segava com a origen de l'incendi. Els Bombers hi han destinat 11 dotacions, dues de les quals aèries.