Els jutjats de Lleida pateixen una alta càrrega de treball agreujada per la mobilitat dels jutges

La presidenta de l'Audiència de Lleida,, ha posat de relleu laque arrosseguen els jutjats de Lleida en els darrers anys, que en algunes sales supera en més d'un 140% el mòdul d'ingrés establert, és a dir, la càrrega de feina que es considera òptima. Aquesta problemàtica es veu agreujada, a més, per "" que hi ha sobretot a la resta de jutjats de Ponent i del Pirineu i Aran, ja que "dificulta molt l'estabilitat dels òrgans judicials".El jutjat més "problemàtic", ha dit, és el de, on remarca que és "imprescindible" crear un tercer jutjat. A la presentació de la memòria judicial 2022 també ha afegit que la vaga de funcionaris ha provocat la suspensió de 582 judicis.Les dades de la memòria judicial del 2022 a la demarcació de Lleida tornen a ressaltar l'alta mobilitat a l'hora de cobrir places de difícil cobertura.d'altres comunitats autònomes i quan acaben l'estada mínim d'un any marxen a casa seva, "com és normal", ha valorat Lucía Jiménez, que ha afegit que disposen d'una borsa amb vuit jutges substituts que serveix per cobrir les vacants que van sortint. Això però. "dificulta molt l'estabilitat dels òrgans judicials perquè hi ha molt canvi de titulars", ha afegit la presidenta de l'Audiència de Lleida.Sobre les necessitats judicials que destaca la memòria hi ha la creació d'un. I és que els 9 jutjats de primera instància actuals fa diversos anys que pateixen un increment de càrrega de treball progressiu que ha superat "amb escreix" els mòduls d'ingrés establert pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que fixen la. La presidenta de l'Audiència de Lleida ha remarcat el "sobreesforç impressionant" que han fet els magistrats en el darrer any i ha afegit que des del març hi ha un jutge de reforç que en torns setmanals dona cobertura a 6 dels 9 jutjats. La previsió, ha dit, és mantenir aquest model fins que es creï el jutjat d'instància número 10.Una altra demanda, que fa anys que reclama, és la creació d'un tercer jutjat social, que també està aprovat. Mentre, els dos jutjats s'han "l'agenda.A l'Audiència de Lleida, ha destacat el funcionament "òptim" de la secció penal, que va tancar l'any amb 84 causes pendents, molt per sota de la mitjana que se situa per sobre del mig miler. Per contra, la secció civil ha tingut una entrada de feina que també supera de llarg el mòdul d'ingrés, tot i la creació d'una cinquena plaça.