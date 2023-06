Comença l'ampliació del CAP Bordeta‑Magraners, que doblarà la superfície

Elha començat els treballs d'ampliació delde Lleida que permetran doblar la superfície de l'espai i passar dels 1.000 metres quadrats actuals als 2.000.Els treballs han començat amb el moviment de terres previ al muntatge dels mòduls i la resta de la instal·lació, just al costat del CAP actual, al carrer Boqué. L'ampliació té un cost definançats amb fons europeus i ha d'estar enllestida a finals de 2023. Els treballs posen especial atenció en la humanització dels espais interiors, amb materials específics i llum natural, i permetran al centre créixer en 18 noves consultes que es destinaran a l'àrea assistencial i a la polivalent, urgències i activitats comunitàries.La millora del Centre d'Atenció Primària (CAP) Bordeta-Magraners permetrà, a banda de duplicar la superfície total, que passarà dels 1.000 metres quadrats actuals als aproximadament 2.000.El Departament ha assenyalat que l'ampliació de l'equipament,, dona resposta a l'important creixement d'aquest barri en expansió i servirà per donar assistència a la població de l'ABS Lleida 6 Bordeta-Magraners, que és d'unes 17.000 persones.El gerent de la Regió Sanitària Lleida,, ha destacat que l'ampliació del CAP Bordeta-Magraners, així com la resta de projectes de construcció i remodelació de centres d'atenció primària del territori, "permetran afrontar, en el futur pròxim, els nous reptes de millora de l'atenció sanitària al territori".