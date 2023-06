Denuncien que la UdL deu milers d'euros a investigadors postdoctorals contractats

Elde Personal Docent i Investigador Laboral de la Universitat de Lleida () ha presentat aquest dijous unapels milers d'euros que asseguren que la UdL deu als investigadors postdoctorals contractats a través de programes competitius.Segons el comitè, aquest deute ve motivat per la política restrictiva de la gerència de la UdL que es negaria aUdL amb ajudes postodoctorals Margarita Salas María Zambrano i els triennis als contractats postdoctorals amb programes competitius de finançament extern. El comitè diu que es poden arribar a deure entre 5.000 iLa xifra del deute va en funció del perfil contractual i que després de mesos de diversos "silencis administratius" i de la campanya que va tenir lloc fa unes setmanes, hi ha hagut diversos postdocs que han presentat reclamacions internes. Segons el comitè era important portar la demanda més enllà per tal de garantir els drets laborals dels investigadors de la universitat., del comitè de la UdL, ha explicat que hi ha 35 persones afectades per aquesta situació i que si es posa per cas que a cadascun se li deuen uns 10.000 euros, en total són uns 350.000, que és una xifra que representaria només el 0,3% del pressupost de la UdL, ja que anualment disposa d’uns. Per aquest motiu, ha lamentat que els semba “irracional” aquesta situació.Una investigadora afectada,, ha explicat que en el seu cas concret la UdL està pagant a la Seguretat Social en base al seu propi salari. Ella va anar a fer una investigació als EUA i ha lamentat que els diners li haurien anat molt bé perquè allà la vida és molt cara.Des del comitè han instat a l’equip rector de la UdL, que recentment ha estat reelegit, a què solucionin aquesta situació i deixin de basar-se en el “silenci administratiu”.