FiraTàrrega recupera els espectacles de gran format en una edició amb 25 estrenes

ha presentat aquest dimecres la 43a edició que se celebrarà del. La fira comptarà amba càrrec de 45 companyies i amb. Entre els noms més destacats de l’edició de 2023, hi haurà La Veronal, Joan Català, Maria Palma o la peça conjunta entre Alba G. Corral i l’Orquestra Julià Carbonell. La nova edició del certamen girarà al voltant de la, per reivindicar la vida als carrers i s’interessarà pels eixos de territoris, identitats, compromís i reflexió. Enguany s’aposta per recuperar els espectacles de gran format i es manté la participació directa del públic. El 50% de les companyies són catalanes, un 22% d’arreu de l’Estat i un 28% internacionals.L’aposta de recuperar espectacles de gran format es farà visible amb les propostes de La Veronal "Sonoma". Kaleider amb "Fish Mobile", Cie. L’homme Debout amb "Mo et le ruban rouge" o la peça conjunta "Les nostres terres com planetes dansant" entrei l’. Aquesta peça comptarà amb música en directe i projeccions sobre l’agermanament entre les Terres de l’Ebre i les de Ponent.En aquesta fira plantejada “”, hi haurà 14 produccions que promouran que l’espectador s’impliqui en l’obra activament. Hi haurà un petit exèrcit de voluntaris, als quals se’ls proposarà que participin de diferents espectacles.Com és habitual, elsseran protagonistes de gran part de la programació però es mantindran les sales, espais no convencionals i el Parc de Sant Eloi. Es mantindrà la secció "L’inesperat", una novetat de l’any passat on l’espectador és sorprès amb una actuació de la qual no en sap l’hora ni el lloc.Pel que fa a Entreteniment, hi hauràamb "Ma Solitud", una proposta intimista per recordar la importància d’allò humà, senzill i compartit. Comediants – Joan Font amb "El venedor de fum" (Crònica d’una invenció),amb "Vivir en videoclip. Tú yo nosotris y un karaoke" que convertiran la plaça de les Nacions Sense Estat en un gran karaoke popular i la Companyia 1+(1+1) portarà "Wazo", un espectacle de circ a càrrec d’un trio d’acròbates-ornitòlegs. L’oferta es completa amb "El jorn del judici" de Produccions de Ferro, sobre una gran onada que s’emporta Mallorca excepte quatre persones.