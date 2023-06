Junts i PSC pacten el govern del Consell Comarcal del Segrià

(CM), format per, ihan arribat a un acord per governar ella pròxima legislatura.El pacte de govern, signat aquest dimarts, acorda que CM assumeixi la presidència de l'ens comarcal i dues de les quatre vicepresidències, mentre que les altres dues restants seran pel grup socialista. Així, en els propers dies les dues formacions negociaran les 6 àrees de treball en què es distribueix el Consell Comarcal del Segrià. Elsque estableix l'acord són el desenvolupament del turisme, la valorització dels recursos naturals i l'autoestima del territori, a més del lideratge a l'empresa i ocupació, el valor afegit, la innovació i l'emprenedoria., Secretari General d'Impulsem Lleida ha destacat que "un dels eixos principals que marcaran el mandat serà el Repoblament, per dissenyar i desenvolupar polítiques en favor de l'arrelament de les persones i del repoblament als municipis més afectats de la comarca, així com dotar d'eines a tots els pobles per atreure habitants i retenir el talent al territori".De la seva banda,, Primer secretari del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran ha afirmat que aquest mandat posaran èmfasi en les treballadores i treballadors del Consell Comarcal del Segrià, "base fonamental per garantir un bon servei a les persones de la comarca. La formació i retenció del talent del capital humà que disposa el Consell Comarcal del Segrià, serà un dels pilars per la nova legislatura 2023-2027".Segons el pacte de govern, el Consell Comarcal del Segrià mantindrà la distribució en: Àrea d'Ensenyament, Àrea de Règim Interior, Hisenda i Economia, Àrea de Benestar Família i Habitatge, Àrea de Turisme i Promoció Econòmica, Àrea de Joventut, Cultura i Esports, Àrea de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat. En els propers dies les dues formacions negociaran les àrees que liderarà cada grup.Les formacions han consensuat que ambdós grups comarcals faran un seguiment d'aquest pacte de govern, amb una periodicitat mensual.