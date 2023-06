Mor una dona en un incendi a Balaguer

Unaen un incendi que s’ha declarat en un pis del barri del Firal de Balaguer, al. La víctima mortal ha quedat atrapada per les flames i, en veure que els serveis d’emergència no podien rescatar-la, ha saltat per la finestra. Els fets han passat poc abans de les vuit del matí.El foc s’ha propagat ràpidament per l’immoble i també han afectat un home, que ha resultat ferit amb cremades de consideració. El seu estat és molt greu.. Els Bombers han desplaçat fins a set dotacions i ara estan investigant les causes del foc.