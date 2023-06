Mor una dona a Balaguer en llançar‑se de la finestra del seu pis per fugir d’un incendi

Les flames han calcinat l'immoble Foto: Cedida

Unaen un incendi que s’ha declarat en un pis del barri del Firal de Balaguer, al número 19 del. La víctima mortal ha quedat atrapada per les flames i, en veure que els serveis d’emergència no podien rescatar-la, ha saltat per la finestra, ubicada aldel bloc. Els fets han passat poc abans de les vuit del matí.El foc s’ha propagat ràpidament per l’immoble i també ha afectat un home, que ha resultat ferit amb cremades de consideració, sobretot a l'esquena. El seu estat és molt greu i el Sistema d’Emergències Mèdiques () l’ha evacuat a l’. A més, també s'ha atès un jove de 19 anys, que ha estat donat d’alta en el lloc poc després.. Els Bombers han desplaçat fins a set dotacions i ara estan investigant les causes del foc, que ha quedat extingit ales 8:11 hores del matí.L'alcaldessa de Balaguer,, ha especificat que els veïns que han pogut tornar als seus pisos són els de la primera i segona escala del bloc, mentre que els del pis afectat i els de l'habitatge d'escala que queda just davant encara estan evacuats. González també ha afegit que la Paeria ha declarata la ciutat amb motiu del succés.