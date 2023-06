ERC Balaguer assegura que el seu govern va demanar fons europeus i acusa José Crespín de mentir

ERc de Balaguer ha acusat de mentider el subdelegat del govern espanyol a Lleida,, quan ha expressat, durant la seva visita a la Paeria de Balaguer, quea les principals convocatòries destinades als ens locals.Els republicans asseguren que entre l’any 2022 i l’any 2023ambper a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica d’edificis públics, per la recuperació de les muralles medievals, per a la transformació i digitalització del comerç i el mercat setmanal i per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per poder implementar els contenidors tancats amb targeta.La formació també recorda que s’han demanat diferents ajudes a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i s’ha impulsat la via verda del Sió que també ha rebut subvencions amb Fons Next Generation.Totes aquestes subvencions sol·licitades s’assegura que superen amb escreix elsi han estat sol·licitades durant l’any 2022 i durant l’any 2023.