Larrosa reclamarà a Renfe que els trens a França parin a Lleida

L'alcalde de Lleida,, ha explicat que ha demanat hora al president de Renfe,, per reclamar que les noves freqüències deentrei les ciutats franceses de Marsella i Lió parin a la capital de Ponent.Larrosa diu que vol el "" que tenen altres ciutats" i per això recorda que hi ha un bypass que es va fer per diverses raons, especialment per als. En aquest sentit, diu que "no és excusa" perquè els trens a Marsella i Lió no puguin parar a Lleida, i com a mínim, haurien de tenir algunes oportunitats ja que "competir a escala regional europea vol dir tenir bones comunicacions".Larrosa ha afegit que també portarà aquesta reivindicació a la Generalitat i al govern espanyol per defensar els interessos dels lleidatans. Així mateix, ha recordat que també ha demanat a Ouigo que els seus trens s'aturin a Lleida.A banda d'aquesta qüestió, el paer en cap també ha indicat que vol plantejar a Renfe millores que permetin que els usuaris de Lleidaamb tarifa Avant, per permetre una "facilitat" en l'accés a l'alta velocitat, especialment entre Lleida i Barcelona i també entre Lleida i Saragossa. A més a més, l'alcalde de Lleida ha assenyalat que també ha demanat cita amb la presidenta d'Adif, Maria Luisa Domínguez, per tractar sobre les qüestions vinculades al pla de l'estació.