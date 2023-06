El nou govern de Mollerussa vol crear comissions especials per projectes

El Pavelló Firal concentrarà les meses del 23-J

L'alcalde de Mollerussa,, ja està treballant conjuntament amb el portaveu del PSC,, per ultimar laa presentar a la resta de grups municipals abans de sotmetre-la a l'aprovació del Ple durant laEn aquest sentit, s'ha refermat en la voluntat d'elaborar un cartipàs que defineixi sis grans àrees de treball i que contempli també la creació de comissions especials per projectes, un "que es vol tirar endavant. Les comissions es podran anar formant al llarg del mandat en funció de les necessitats que es generin amb l'objectiu de ser instruments de govern que es puguin liderar, fins i tot, des dels grups a l'oposició.En roda de premsa aquest dimarts, l'alcalde també ha explicat que preveu que aquesta setmana ja quedi definida la composició de la Junta de Govern per tal que l'activitat de l'Ajuntament es reprengui amb normalitat.D'altra banda, el primer edil ha anunciat que elserà la seu de les onze meses de l'operativa electoral prevista per les eleccions generals convocades per al pròxim 23 de juliol. D'aquesta manera, tal com ja es va fer durant la pandèmia, l'equipament municipal esdevindràen substitució dels tres habituals: les escoles La Salle i Vedruna El Carme i l'Escola Municipal de Música.La decisió ve motivada pel fet que aquest equipament municipal està dotat amb sistema de climatització i, davant la previsió d'altes temperatures per la data de la convocatòria dels comicis, ofereix millors condicions laborals per a les persones que formaran part de les meses electorals i participaran en l'operativa de la jornada.