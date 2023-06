Els tres encerts de González

La nova alcaldessa de Balaguer,, ha iniciat la seva singladura prenent decisions significatives a nivell d'imatge. En el discurs d'investidura, la paera en cap va anunciarque demostren una voluntat de lideratge proper:tots els divendres al matí per tal que els ciutadans puguin parlar directament amb l'alcaldessa.Que González deixi elper dedicar-se plenament a la gestió de la ciutat mata d'arrel tots elsque amb tota probabilitat s'haguessin fet cada cop que hagués fet maletes per anar a fer de política a Madrid. Ha canviat el discurs que feia durant la campanya i ha aconseguit evitar que li pengessin l'etiqueta de ser una alcaldessa que no treballava a temps complert a Balaguer en un context de molta feina a nivell municipal, com ella mateixa deia. Ha estat un encert.Que l'alcaldessa enraoni amb els ciutadans des de la planta noble de la Paeria és també una decisió que pretén fer visible un canvi de model respecte l'anterior executiu. Va dir que ho faria, i s'ha apressat en fer-ho realitat. González no vol que li passi com a, considerat un batlle poc accessible, i adopta l'estil de l'exalcalde, que sempre va tenir clar que l'acceptació de la seva figura a nivell social es jugava saludant i parlant amb els ciutadans a peu de carrer o al despatx més que no pas fent una tasca de govern, sovint poc visible.En aquest sentit, és rellevant la imatge de González que va circular per les xarxes socials el passat diumenge i en la que se la veiaa l'esplanada del Santuari del Sant Crist. Deien que era el primer cop que ho feia. L'alcaldessa té clar que, per fermar aquesta imatge de proximitat, haurà de participar d'una manera proactiva en actes als quals no s'hi hagués implicat si no hagués estat investida. Ella, reconeguda balladora del flamenc andalús, s'haurà de posar envetades algun cop. La política també és això. L'únic perill de tot plegat és passar-se de rosca i deixar de ser natural. Aquest és un dels reptes de la nova alcaldessa.