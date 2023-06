L'alberg de Pardinyes i l'estació d'autobusos no es faran tal com estaven projectats

L'alcalde de Lleida,, aposta per reenfocar els projectes de l'i lasense perdre els diners de les subvencions acordades amb el Govern. Per això espera adoptar mesures d'acord al model que han defensat en campanya. En aquest sentit, s'ha compromès asobre totes les converses que hi hagi amb la Generalitat en relació amb aquests dos projectes. Larrosa també ha criticat que l'anterior govern municipal adjudiqués la contractació de les obres de l'alberg el dia abans de ple d'investidura. El nou paer en cap ha dit que ja té clar la composició del nou govern i ha anunciat que a partir del 27 de juny es farà el ple per constituir-lo.Larrosa ha demanat tenir tota la informació de l'alberg per a temporers sense sostre a Pardinyes. En aquest sentit diu que li va sobtar assabentar-se pels mitjans de comunicació que l'anterior govern municipal d'ERC i Juntsa una empresa el dia abans del ple d'investidura. "Una cosa és tenir un model de ciutat i una altra és generar unes", ha assenyalat. Així mateix, també ha lamentat haver-se assabentat d'altres concursos que estaven en marxa i ara estudiaran. Es refereix a uns concursos que suposaven "despesa de caràcter pressupostari" en temes de comunicació institucional.En qualsevol cas, Larrosa ha dit que el nou govern farà "tot el possible"i tampoc els de la nova estació d'autobusos. En aquest sentit, ha dit que no vol portar "a l'imaginari col·lectiu" de la ciutadania la mentida. Per això, s'ha compromès a informar de forma constant de totes les converses que hi hagi amb la Generalitat. Larrosa ha destacat que després que ells ho apuntessin, el Govern ha reconegut ja que la Paeria no és la titular dels terrenys on es vol fer la nova estació d'autobusos.Això no obstant, el nou paer en cap ha defensat que aquest nou equipament s'acabi fent tot i que és responsabilitat de la Generalitat. S'ha de fer, ha afegit, de forma respectuosa amb el pla de mobilitat i amb intermodalitat amb l'estació de trens. "i per això ha recordat que el Govern té uns quants projectes damunt la taula i ha apostat per nou caure ara en un embolic de caràcter judicial que provoqui que al final no hi hagi estació. Larrosa també ha assegurat que l'exconseller de Territori, Juli Fernández, li va trucar per buscar una solució i ara espera que aquesta reunió es faci en breu amb la nova titular de la conselleria, Ester Capella.Larrosa ha fet aquestes declaracions abans de mantenir una reunió de treball amb els responsables de la Guàrdia Urbana de Lleida. Ha estat la primera visita institucional com a nou paer en cap, després de rebre els treballadors de la Paeria i els agents socials. Larrosa ha recordat que la regidora Cristina Morón serà la tinent d'alcalde responsable de Seguretat Ciutadana, Civisme, Convivència i Mobilitat