Esther Sancho serà la candidata de la CUP per Lleida al Congrés

serà la candidata de laa les eleccions espanyoles del proper 23 de juliol. Així ho han avançat a l'ACN fonts del partit, que també han destacat que Sancho ha estatde Ponent, el Pirineu i el Solsonès. Sancho és advocada laboralista i està implicada des de fa anys en diversos moviments socials.També forma part del col·lectiu de l'i era la número dos de la formació anticapitalista a la Paeria de Lleida en les passades eleccions municipals, on la CUP no va aconseguir representació al consistori., exregidor de la CUP a Lleida va ser el candidat al Congrés a les passades eleccions.La CUP va acordar concórrer a les eleccions del 23-J amb el suport del 61% de la militància.lideraran la llista per Barcelona.per Girona i Edgar Fernández i Pepa Planas a Tarragona. Faltava saber encara qui encapçalaria la llista per Lleida.