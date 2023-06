Alcaldessa sense voler

Alguaire 2023 Totes les dades Cens total: 2.055 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.331 64,76% Abstencions: 724 35,23% Vots nuls: 6 0,45% Vots en blanc: 24 1,81% Partit Vots % Regidors

es va convertir el passat dissabte en alcaldessa d’(Segrià) sense que ella s’ho esperés. La candidata de Junts va aconseguir un regidor alsi va arribar al ple d’investidura segura que es quedaria a l’oposició durant el recent estrenat mandat. Roca esdurant la sessió d’investidura, però la sorpresa va arribar durant l’escrutini de votacions.Al caseller de la juntaire es va sumar el seu propi sufragi més els, que la van votar sense anuncis ni pactes previs; en total, sis vots que la van convertir en batllessa per davant de la candidata d’ERC,, que es va quedar a l’oposició amb cinc suports.En veure la nova situació, Roca va haver d’improvisar un discurs d’investidura, i va assegurar que ho faria “tan bé com podré”. Roca va rebre la vara de part d’, que no optava a la reelecció. Ara, Roca iniciaràque l’ha votat per formar un govern per al municipi lleidatà.