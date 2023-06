Lorena, l’alcaldessa que vols

Fa un mes, ningú a Balaguer hauria apostat un cèntim per la investidura com alcaldessa de la candidata socialista a les eleccions municipals. Ni ella mateixa.z confiava treure un bon resultat a les urnes que traduïa en quatre o, si la cosa anés molt bé, cinc regidors. Es va quedarLa socialista va aconseguir 1.706 vots, sis edils que li van donar una folgada victòria en un, que es fregava els ulls en veure com la sòlida majoria absoluta acoseguida quatre anys enrere es dissolia com un tarròs de sucre al cafè. Amb els republicans llepant-se les ferides i en ple exercici d’autocrítica, aquest dissabte s’ha obertamb el retorn del PSC al poder dotze anys després d’haver-lo perdut.L’eslògan de campanya dels socialistes, “”, s’ha fet realitat al saló de plens de la Paeria, on González ha deixat de ser aspirant per convertir-se oficialment en la. La nova paera en cap, de 35 anys, ha accedit al càrrec aparionant l’emoció amb la suficient serenor que li dona el seu bagatge polític treballat internament al seu partit, com a regidora de l’oposició a Balaguer i com a senadora al, càrrec que ha anunciat que abandonarà per dedicar-se a l’alcaldia.González vol treballar plenament en fer funcionar el nou executiu balaguerí després de pactar un govern amb, la formació que liderai que s’ha quedat un bon tall del pastís de regidories. Socialistes i treballadors tenen feina, i així ho ha recordat la nova paera en cap, que també ha posat l’accent en la proximitat que, com alcaldessa, mantindrà amb la ciutadania. Obrirà les portes del despatx un cop per setmana, ha anunciat.La nova paer en cap ha esbossat les primeres mesures del seu govern, que passen per reforçar el, abordar l’ampliació del, reunir-se amb la Generalitat peri cuidar i. González ha rebut 10 vots (els del PSC, els de Treballem per Balaguer i el de Balaguer Ara Sí) i ja ha rebut el traspàs de Jordi Ignasi Vidal, l’expaer en cap que ha acompanyat la socialista al despatx d’alcaldia.