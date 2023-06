Marc Solsona revalidarà l’alcaldia de Mollerussa amb el PSC i sense els vots d’ERC

ERC a l'oposició

serà investit alcalde de Mollerussa aquest dissabte amb els vots delperò sense el suport d’, que ha decidit en l’assemblea d’aquest dijous no votar el nou alcalde ni entrar al govern.Els republicans també han optat per quedar-se a l’oposició en aquest proper mandat, de manera Solsona tindrà un executiu format per sis regidors, quatre de la candidaturai dos del PSC, que lideraSolsona ha recordat que les eleccions municipals van deixar una la ciutat que ha donat a entendre que la ciutadania volia un canvi en el model de governança, i per tant, que s'acabessin les majories absolutes. Això representa, segons Solsona, diàleg, pacte i consensos. A partir d'aquest criteri, ha dit, i també per responsabilitat, s'ha tancat l'acord amb els socialistes. El govern en minoria serà de 6 regidors i deixen la porta oberta a què se'n puguin incorporar més d'altres formacions.La setmana que ve es donaran detalls d'aquet cartipàs però ja han avançat que Bastons, el candidat del PSC, serà el. Solsona ha explicat que fan una proposta de govern "per projectes" que permetrà que qualsevol grup del consistori, en funció de les ganes de participar que tingui, pugui impulsar projectes sense estar al govern. L'alcalde en funcions ha afegit que amb el PSC poden fer un "binomi" de coneixement, perquè tenen experiència i coneixen la casa, amb idees que poden confluir.De la seva banda, Bastons ha explicat que han parlat amb totes les formacions però que des del principi tenien clar que calia. ha afegit que els socialistes tenen "vocació de govern" i que calia ser-hi per la ciutat i per no allargar més una situació que "no tenia cap sentit". Bastons ha destacat que la bona entesa amb Solsona hi ha sigut des del principi i s'ha mostrat convençut que vindran uns bons anys tot i que la situació no s'havia donat mai a la ciutat.ERC va aconseguir 3 regidors el passat 28-M i el seu cap de llista,, ha valorat que la ciutadania va fer un vot majoritari de canvi a la ciutat. Per això, van fer trobades amb els partits que volien fer el canvi, és a dir Junts i la CUP, que van aconseguir 4 i 2 regidors respectivament. Les opcions de formar un govern alternatiu hi eren però no hi ha hagut entesa entre les tres formacions sobiranistes. De fet, la CUP va anunciar des d'un primer moment que faria oposició i Junts ho va dir aquest dimecres.Segons Montalà, això ha passat perquè són dos formacions que no han estat mai a l'Ajuntament i "encara no entenen què significa el dia a dia" del consistori i han de fer "aprenentatges" en aquest sentit. En aquest sentit, ha qualificat d'arriscada aquesta posició i no descarta un acord alternatiu fins al darrer minut. En qualsevol cas, els republicans tenen clar que no entraran a formar govern amb Marc Solsona, a qui han estat fent oposició els darrers tres mandats.