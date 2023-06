Jaume Vilà, el sardanista antifeixista

era un jove(Alt Empordà) quan va esclatar la Guerra Civil espanyola. El conflicte el va portar a les files de l’Exèrcit Popular de la República i, l’any 1938, al municipi de Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera. Tots els funestos episodis que Vilà va viure durant aquells mesos els va posar en la solfa d’una sardana, que va titular amb el nom de “”, evocador de la zona on va viure com a soldat l’inici de la derrota de les tropes republicanes. De família de músics, Vilà va voler musicar els horrors de la guerra en la seva peça,un cop retornat al seu Empordà natal.Ara, elvol retre homenatge a Vilà en la tradicional matinal sardanista que es celebrarà el proper diumenge 18 de juny en el context del Dia Universal de la Sardana. Els Jardins del Sant Crist seran l’escenari de les ballades, que seran interpretades per la Cobla de Bellpuig abans i després de l’esmorzar de germanor. La peça de Vilà estarà acompanyada al repertori d’obres sardanistes vinculades a la comarca de la Noguera: “”, de, “”, de, “”, d’o “”, de, seran algunes de les obres que es tocaran i ballaran durant la matinal, que arrencarà amb una missa al santuari.Des del col·lectiu balaguerí es posa en valor la unió de les sardanes pròpies de la comarca amb la recuperació de l’obra de Vilà, el músic empordanès que va compartir part de l’experiència de soldat amb el famósi que va fer més dedurant la seva vida. L’entitat recorda que, reivindicant aquesta figura també s’eleva el record de la importància que la sardana va tenir durant la guerra com a símbol catalanista i antifeixista.En aquest sentit, s’apunta que la Generalitat va impulsar, ja des de l’inici del conflicte, diverses ambaixades per cancelleries europees per tal d’aconseguir suports polítics i militars. Aquestes accions diplomàtiques solien incloure concerts de sardanes, uns concerts que també es celebraven entre els escamots de soldats republicans apostats a Catalunya.