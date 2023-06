Junts acusa ERC de pactar «a qualsevol preu» per desbancar‑los de les institucions a Lleida

El president de Junts a Ponent,Bergós, ha denunciat que ERC aposti per elaborar "" en bona part dels municipis en els quals Junts ha estat la llista més votada, amb l'objectiu d'aïllar-los i assegurar-se representació "". El pacte a la Diputació de Lleida entre ERC, el PSC i Pacte Local es podria repetir i confirmar en les properes hores a Mollerussa per tal quepugui formar govern. A Tàrrega també es podria repetir eli els socialistes per evitar que, de Junts amb la llista més votada, aconsegueixi l'alcaldia. Bergós recorda que Junts ha governat quatre anys ambi ara com a força majoritària no reben suport.En un comunicat, Bergós explica quees pot entendre puntualment en institucions amb unes "condicions particulars" que ho justifiquin, però no així en la majoria de llocs en els quals l'aritmètica permet sumar amb eli altres formacions per deixar fora Junts tot i ser la llista més votada en molts casos. En aquest sentit, ha lamentat que malgrat que Junts hagi guanya en bona part dels pobles i ciutats de les comarques de Lleida i també a la Diputació, ERC prefereixi pactar amb el PSC.Segons el president de Junts,i aquesta no és la manera de tornar a generar la "necessària i indispensable unitat d'acció independentista que preconitzava Aragonès". Igualment, ha afegit que la ciutadania ja va respondre als pactes d'ERC amb el PSOE a Madrid en forma de pèrdua de vots aquest 28-M.En l'àmbit específic de la Diputació de Lleida, Bergós ha recordat que Junts feia quatre anys que governava en suport d'ERC, que va ser la força més votada als passats comicis, i que ara que Junts és la força majoritària, ERC ha decidit pactar amb el PSC per conservar-ne la presidència.