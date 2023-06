El PSC i Treballem tanquen un pacte de govern a Balaguer

Es crea la figura del regidor de barri



Lorena González: Alcaldia, Hisenda i Comunicació

Montse Rossells: Salut i Protecció Civil

Jesús Cienfuegos: Règim Intern, Seguretat, Habitatge i Serveis Municipals

Anna Profitós: Educació, Infància i Igualtat

Borja Vega: Ocupació, Benestar Animal, Fires i Mercats

Sandra Madueño: Patrimoni, Festes i Joventut



Guifré Ricart: Urbanisme, Empresa, Comerç, Entorn Natural i Comunicació

Mari Carme Puigpelat: Cultura i Turisme

La fumata del nou acord deés blanca. El nou executiu de la capital de la Noguera estarà format per dos partits: el, la nova formació política que es va presentar a les eleccions i que va aconseguir tres regidors. Liderats per, els treballadors’han avingut a segellar una entesa amb la propera alcaldessa,, que els hi dona un pes molt important en el nou executiu de la Paeria.Per la banda del PSC han recaigut els departaments d’Hisenda, que el dirigirà la mateixa alcadessa. També, que serà gestionat perassumirà les responsabilitats dementre queserà la regidora d’dirigirà la cartera deserà la nova responsable deEl candidat de Treballem es quedaràassumirà la cartera dementre quedirigirà la regidoria d’en el proper mandat que arrenca aquest dissabte amb el ple d’investidura. El departament de Comunicació serà gestionat de manera compartida entre González i Ricart.PSC i Treballem crearan la figura delsamb la voluntat que cada zona de la ciutat sigui controlada per un edil, que vetllarà també per la participació veïnal. Aquest projecte es definirà en les properes setmanes i no es descarta que el nou executiu vulgui comptar també amb regidors de l’oposició.Les dues formacions han posat l’accent en la bona sintonia mantinguda durant les negociacions en aquests dies alhora que han apuntat les ganes de començar a governar la ciutat.