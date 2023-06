Tensió a Lleida: mor un home i els Mossos s'enduen la seva parella per protegir‑la del veïnat

La mort d'un home aquest dimecres alha causat tensió al carrer entre l'entorn de la víctima i la seva parella. Elsd'Esquadra no han trobat de moment indicis de violència en el cos, però s'han emportat la dona per protegir-la del veïnat, que sospita d'ella.Els fets han tingut lloc al número 19 dels Blocs Joan Carles i l'avís s'ha donat pels volts de les 14:00 del migdia. Fonts properes al cas apunten que l'home, de 49 anys, hauria patit unai no es descarta que la causa sigui una sobredosi.Els Mossos han desplaçat unitats de l'Arro perque inicialment s'han congregat al lloc per l'expectació que ha despertat el succés. La policia espera aclarir els fets amb l'autòpsia