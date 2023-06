11.000 quilòmetres i 43 esmorzars

A l’algunes persones l’aturaven per fer-se fotos amb ell. És una de les cares populars emergides recentment de les xarxes socials. És, el lleidatà que ha aixecat la bandera reivindicativa delsi que està a punt de completar una. Fa un any i mig es va proposar visitar totes les comarques del país per comprovar entre coberts i porrons que aquest és un país ric en oferta gastronòmica matinal. Aconseguirà el repte, perquè ja només té una creu per posar al seu mapa d’esmorzador: elAl seu compte d’Instagram actualitza sovint el grau d’assoliment de la fita, que quan la completi sumaràper tota la geografia catalana, un periple que va arrencar a l’Urgell i que recentment ha passat per. A, de, Nuevo brinda amb el porró de vi just abans de fer-lo passar gorja avall en una paràbola perfecta digna d’un expert en, com n’hi diuen a Lleida dels àpats copiosos.A taula s’hi serveixi un plat d’, les cortesies de la casa que, assegura, “mai no poden faltar en un bon esmorzar”. Aquests entrants cal que s’acompanyin, diu, per algun dels “tres pilars” culinaris que s’han de servir si es vol arribar a la dignitat d’un autèntic esmorzar de forquilla i ganivet:. En funció de l’indret on s’entauli, l’esmorzador lleidatà sap quin serà el plat que més sortida tindrà: “El capipota és més típic de la Catalunya central i de Barcelona, i de callos se’n veuen més a Lleida i Tarragona”.A la seva terra també s’estila alguna que altra tapa de, una tradició que ell agraeix com a bon aplequista. A la màniga dreta del seu polo personalitzat hi apareix la marca de la festa gastronòmica per antonomàsia dels lleidatans, que el patrocina simbòlicament comde la bona cuina i el millor beure. “El vi es pot fer baixar a la republicana, és a dir, amb porró de broc estret, o a la monàrquica, on el broc és més gran i tot va a l’ample”. Els caldos catalans reguen el paisatge del damunt de les estovalles on no s’hi troben, en aquesta ocasió, nini. Nuevo relega aquestes menges a una segona fila, tot i que “uns ous ferrats amb cansalada o pebrots mai fallen”, assegura.un cigaló i unarrodoneixen la festa, que es completa amb obsequis per al propietari del restaurant de torn: un quadre i una enganxina que acredita l’aprovació de l’esmorzador, mig de, mig d’A Jonathan Nuevo sempre li ha agradat la bona cuina, tot i admetre que no s’hi mou bé entre fogons. En la seva època d’ja treia el ventre de pena abans d’afrontar els partits: “A Balaguer tocaven molt bé els callos”, recorda l’esmorzador, que actualment fa un altre tipus d’arbitratge. La seva creixent popularitat ha despertat l’interès dels municipis, que el truquen amb l’objectiu que faci de jurat. Els darrers esdeveniments, a la Firadei al, on va haver de decidir el guanyador entre gairebé un centenar de guisats.No li fa lletjos a res, i aquesta positivitat l’ha passejat per desenes de tabernes i restaurants com la Fonda Europa de(Vallès Oriental), Can Bundancia a(Garrotxa), Can Casanovas de(Ripollès), la Cooperativa Elena d’(Tarragonès), el Bar Esther dins del mercat municipal de(Baix Ebre), la bodega barcelonina, el Pla de l’Abella de(Solsonès), Cal Miliu de(Bages), el Roures Restaurant de(Berguedà) Casa Leonardo de(Pallars Jussà) o Cal Xirricló, a(Noguera). Arreu, assegura, ha menjat molt bé i variat, i sempre, després de pregonar el seu: salut i al lio!