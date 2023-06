Josep Vallverdú presenta «Mosaic de tardor», el darrer llibre de les seves memòries

, que està a punt de complir cent anys, ha tret a la venda el llibre “Mosaic de tardor”, unque abraça cinc dècades de maduresa activa i plena de curiositat, editat perL'escriptor lleidatà, que ha captivat generacions de lectors joves amb novel·les immortals com “”, “” o “”, repassa la cinta d'esdeveniments que l'han afectat, interessat o dolgut i en els quals ha participat d'una manera o d'una altra. Lai per la represa cultural també tenen un paper en l'obra, que és un model de testimoni vital i de prosa àgil i té el precedent d'altres llibres de l'autor, com “”, “” o “”.El camp d'acció i d'observació de Vallverdú és enorme segons han expressat des de l'editorial Grup 62 en un comunicat. Així, s'hi combinen iniciatives culturals, lectures, l'estímul d'amics com Guillem Viladot, referents com Gaziel, distincions, morts familiars i també l'oportunitat d'iniciar una vida nova. La filòloga, encarregada del pròleg del llibre, destaca que "tancada l'autobiografia a les portes del centenari" es constata com Josep Vallverdú, "gelós del seu Jo" es manifesta també com "un escriptor de silencis profunds, que veu al seu davant un ampli horitzó".Filòleg de formació, Vallverdú és conegut, sobretot, com a escriptor de. Tot i això, la seva obra, amb més de tres-cents títols publicats, el defineix com a novel·lista, assagista, poeta, memorialista, traductor, articulista i epistològraf. Amb una llarga trajectòria com a professor, ha estat reconegut amb el, Medalla d'Or del Govern de la Generalitat, Fill Predilecte de la ciutat de Lleida i adoptiu de Sant Martí de Maldà, les Borges Blanques, l'Espluga de Francolí i Balaguer, on ha viscut i ha sabut fer arrels.