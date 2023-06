Mas Blanch homenatja Josep Vallverdú amb un gran llangardaix de ferro

és el protagonista dede la(Garrigues). La "" és l'obra que ha ideat Vallverdú per passar a formar part d'aquestentre vinyes el qual ja compta amb peces de grans artistes com Guinovart, Susana Solano o Antoni Llena, entre d'altres.La "Llanga" és un, una "bèstia prehistòrica" que agrada molt a Vallverdú, que ha estat clavada a la paret de l'Era d'en Guino, el centre neuràlgic de la Vinya dels Artistes. Segons, responsable de la vinya, en aquest punt és "on va començar tot" amb en Guinovart, i ara és "fantàstic" que Vallverdú també en formi part l'any del seu centenari."Aquest any sóc el protagonista i penso que havia de correspondre d'una manera o altra fent una peça". Així de clar s'ha mostrat Vallverdú a la presentació de la seva obra a la Vinya dels Artistes de la Pobla de Cérvoles. L'escriptor centenari avisava però, que ell, tot i que li agraden molt els animals i per això de seguida va pensar en un llangardaix. Anteriorment havia fet peces petites animalístiques amb pasta de paper i de fet, n'ha portat una en forma de llangardaix amb la qual s'ha inspirat. Segons Vallverdú, és una "bèstia" que li agrada, li té simpatia, ja que ell ha viscut molts anys en la ruralia i estava acostumat a veure'n. "És graciosa en els moviments i bonica en el color", destaca.Vallverdú relata que Joan Jové li va dir que l'ajudaria en com ho podrien fer per plasmar al ferro la seva idea. I així va ser, "", remarca l'escriptor, que assegura que tot el mèrit és seu ja que ell l'únic que va fer va ser dir-li com podia combinar les plaques de ferro amb el reixat o la tela metàl·lica per tal de reproduir la sensació de la pell del llangardaix. Una vegada finalitzat el procés, assegura que "ho va fer molt bé" i destaca que el color és "excel·lent" i a més sembla que no destenyirà amb el temps, tot i que no és tant verd com el d'un llangardaix real.El mateix Vallverdú va ser qui va escollir la paret de l'Era d'en Guino com el lloc adequat per al "Llanga". Ara veu com a la Vinya es troba acompanyat de grans artistes que ha fet obres expressament per exposar-les en aquest indret, tot i que ell afirma amb humilitat que només és un escriptor que "de tant en tant fa ninots".Vallverdú ha tingut una. Molts dels seus llibres infantils en tenen un com a protagonista o protagonistes. Assegura que en coneix els costums de molts com gats, gossos, picots, garses o coloms. En aquest sentit, recorda que de jove tenia certa vocació de veterinari i bromeja imaginant que potser hauria estat feliç sent cuidador d'un zoològic. "Els animals m'encanten" remarca, i amb ironia afegeix que "algunes persones també".El responsable de la Vinya dels Artistes, Joan Jové, no amaga que enguany és un dels més especials de les 12 edicions – sense comptar l'any Zero – d'aquesta iniciativa que combina l'art, la natura i el vi. Ho destaca perquè el protagonista és un lleidatà que a més a més és centenari i per això reconeix que la proesa serà complicada de repetir.Pel que fa a l'obra, Jové diu que ha estat un procés senzill que es va acordar en un dinar amb Vallverdú. Van parlar de les mesures de la bèstia, que fa uns dos metres, i també el lloc on es col·locaria. La peça no és complicada, afegeix "però sí que està plena d'amor, i això és el més important quan treballes amb artistes".La 'Langa' es presentarà en societat dissabte que ve en un acte que tindrà lloc a la mateixa vinya amb música de Jordi Montáñez. També s'hi farà un espectacle de la companyia Cassigalls i un sopar a l'era maridat amb vins de Mas Blanch i Jové.