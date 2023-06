El dispositiu per temporers de Lleida preveu una cinquantena d'allotjaments els primers dies

Elque arriben a la ciutat per a la campanya agrària ha iniciat aquest dilluns l'activitat al pavelló 3 de Fira de Lleida, amb la previsió d'atendre una cinquantena de persones.Laté en marxa el dispositiu, que a més de la pernoctació, ofereix serveis com les dutxes, dos àpats (esmorzar i sopar), consigna i autobugaderia. Eldisposa dei obre de les sis de la tarda a les vuit del matí. En aquest mateix punt s'ubica l'Oficina Única d'Atenció, que informa els usuaris dels serveis i facilita l'acreditació necessària per al seu ús. També es presta assessorament jurídic, mediació intercultural i suport sindical.També estan a disposició de les persones que ho requereixin, lesque ha cedit l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU). En aquest cas, cal un contracte laboral vigent o de formalització imminent. El cost d'aquest allotjament social és de cinc euros per nit a pagar setmanalment amb una fiança de 100 euros que és retornable.El dispositiu té com a objectiude les persones que venen en recerca de feina. Alhora, es dona suport i assessorament quan no troben feina.