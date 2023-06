Junts ha renunciat a l’alcaldia de Balaguer

Junts tenia l’opció de governar la ciutat de Balaguer, però no ho farà. Es quedarà fent unaal nou govern durant el proper mandat. Les converses per formar un executiu alternatiu al del PSC han estat bandejades a les primeres de canvi quan han aflorat discrepàncies inicials, sabudes i previsibles d’avantmà.L’entesa sobiranista no s’ha explorat al màxim, i en aquest escenari és als juntaires als que se’ls hi ha de demanar la primera responsabilitat de l’acord fallit com a segona força electoral que són. L’alcaldables’havia atorgat legítimament el lideratge alternatiu al dels socialistes, i a ella li pertocava encapçalar les negociacions i els diàlegs per tal de mantenir un executiu sobiranista a la capital de la Noguera. La sensació, un cop descobertes totes les cartes, és que Trilla tenia molt clar, d’entrada, que, i ha estat dues setmanes interpretant unbuit, però, d’intencionalitats i disponibilitats reals per a l’encaix amb les altres formacions amb qui podia pactar; ERC i Treballem per Balaguer.Trilla no ha volgut ser alcaldessa perquè considerava que no podria fer un equip sòlid i confiant amb Guifré Ricart, candidat a qui no saluda i, a vegades, ni mira a la cara. No és un argument menor, aquest de la relació personal, però tampoc és (o no hauria d’haver estat) un raonament tan fonamental per trencar la baralla i encatifar, en conseqüència, el retorn del PSC a la Paeria.Lai ha posat de relleu que els personalismes han passat per davant dels plans de ciutat i de la voluntat de consens, tan pregonats durant la campanya. Els. Tan poc se’ls creien? I el problema no és que no s’hagi tancat un acord ara, sinó que aquesta discrepància no s’encarrilarà, s’allargarà en el temps i anirà apareixent fins que els candidats deixin la política o els forcin a deixar-la.