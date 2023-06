Dante Pérez, candidat lleidatà del PP a les eleccions del 23-J

L’alcalde en funcions de Gimenells,, serà elper a les eleccions del 23 de juliol al Congrés espanyol. Pérez concórrerà novament com a cap de cartell als comicis espanyols després d’haver-se presentat en les anteriors eleccions espanyoles, on no va traure representació.D’altra banda, el fins aquesta setmana diputat i portaveu de Cs al Parlamentserà cap de llista del PP per la demarcació de Barcelona a les eleccions del 23-J, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts populars. Martín Blanco va abandonardijous passat assegurant que havia perdut "l'esperança en la capacitat i viabilitat" de la formació liberal, i l'endemà divendres es va fer públic el seu fitxatge pel PP.Ell mateix va apuntar en declaracions a RAC1 que aniria de número u o tres de la llista. Substitueix com a cap de cartell Cayetana Álvarez de Toledo, que el 2019 va obtenir els pitjors resultats del PP en unes generals a Catalunya i només va salvar el seu propi escó.L'exmembre de Ciutadansserà cap de llista del PP per a la demarcació de Tarragona. A la de Girona serà l'exportaveu del PP a l'Ajuntament de Girona i exdiputada al CongrésLes seves designacions han estat aprovades aquest dilluns pel Comitè Electoral del PP. Els populars renoven 39 dels 52 caps de llista, i com era d'esperar Alberto Núñez Feijóo encapçalarà la candidatura de Madrid. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, serà cap de llista per La Rioja, i el coordinador general del PP, Elías Bendodo, per Málaga.Segons el PP, el criteri de la direcció en aquests nomenaments parteix de la seva "dilatada trajectòria política i legislativa" i la seva "experiència contrastada en gestió pública i privada" amb "perfils que a més de tenir aquest bagatge han format part de les estructures del partit i han fet una magnífica tasca durant aquesta legislatura".