Així serà la nova Transsegre

Lad'enguany no tindrà baixades pel riu. La notícia avançada per Nació aquest diumenge ha estat corroborada per l'organització de la festa, que ha desgranat com serà la nova festivitat estiuenca.El divendres a la nit es mantindrà la, que començarà amb unaamb una escola de la ciutat, i les sessions deEl dissabte es realitzarà unal Parc de la Transsegre, des de les dotze del migdia i que s’allargarà fins a les sis de la tarda. Comptarà amb una zona de foodtrucks i les sessions de dos punxadiscos. Seguidament l’organització preveu un, que encara està pendent de confirmació.Ja a la nit es realitzaran concerts amb el grup, que fan un tribut a El Canto del Loco,i elEl diumenge al matí tindrà lloc lade barques, una activitat que l’última edició es va realitzar el divendres a la tarda. L’organització preveu obrir les inscripcions properament per a aquesta activitat familiar en què també hi posa les barques.Des de l’organització s'ha explicat que aquesta havia de ser la Transsegre del canvi, ja que s’ha estat treballant en un nou pla de protecció per tal que la festa sigui més segura, donant-li un component més lúdic-esportiu, a diferència del caire festiu que tenia fins ara.