La Transsegre suspèn les dues baixades però manté els concerts

Lano preveu organitzar cap de les dues baixades pel riuen l’edició d’aquest any, que es celebrarà el segon cap de setmana de juliol.Segons ha pogut saber, elshan obligat l’organització de la festa a cancel·lar els descensos del dissabte i del diumenge, de manera que la festivitat d’enguany es farà fonamentalment fora de l’aigua. Tot i la suspensió del descens, laes podria fer diumenge al matí. Aquesta activitat va començar a fer-se l’any passat i va ser ben valorada per les famílies que hi van participar.Des de la direcció del certamen s’ha decidit, no obstant, mantenir els concerts als marges del Segre, a Balaguer. El comitè organitzatiu contempla un espectacle dissabte a la nit amb els grups. Diversostambé estaran presents en la festa nocturna.