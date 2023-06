Lorena González serà la primera alcaldessa de Balaguer

Laa l’alcaldia de, es convertirà, amb tota probabilitat, en la primera paera en cap de la història de la ciutat. Els desacords entre les formacions sobiranistes li han encatifat l’elecció com alcaldessa, càrrec al que accedirà el proper dissabte 17 de juny en la sessió d’investidura.no han superat les desavinences que impedien l’entesa. Els recels i les desconfiances inicials entre les formacions no només no s’han vençut, sinó que en algunes ocasions, fins i tot han anat a més. En laque s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda, les formacions sobiranistes no han aconseguit acostar posicions i han corroborat que no existeix la confiança suficient per explorar un govern alternatiu al socialista.No està previst que republicans, juntaires i treballadors es tornin a reunir en els propers dies, de manera que González té via lliure ara per fermar més suports a la seva investidura. De moment ja té assegurat, al marge del seu partit, el vot de Joan Pla, de Balaguer Ara Sí, tal com va avançar aquest diari la setmana passada . El PSC governarà la capital de la Noguera