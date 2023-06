Junts vol liderar les negociacions per formar una la ciutat de. En un comunicat enviat aquest dijous, els juntaires asseguren que aquesta setmana han mantingut reunions amb, unes trobades que, apunten, s’han desenvolupat amb “generositat”. La formació explica que treballa per fer possible “un govern alternatiu en clau sobiranista”, però la realitat dels recels creuats s’imposa, de moment. L’executiu sobiranista sembla lluny de concretar-se ara per ara.Les negociacions entre juntaires i treballadors són complexes, i la primera pedra al camí ha estat la figura de Jordi Ignasi Vidal . La formació que liderava posar damunt la taula en la trobada del passat dimecres elen funcions, a qui es vol fora del consistori en el proper mandat.Els devan acceptar aquesta idea, però van traslladar a Junts que fossin ells, com a partit que encapçala la negociació alternativa, a parlar-ho directament amb Vidal. Així ho ha fet la candidata juntaire, que ha parlat en les darreres hores amb l’actual alcalde en funcions i li ha traslladat el rebuig a que continuï com a regidor a la Paeria, tot i que li ha puntualitzat que aquesta era una proposta de Treballem per Balaguer i no de la seva formació.Aquestes paraules de Trilla han generat malestar a les filles de la candidatura que encapçala Ricart, que ha lamentat el “joc brut” de l’aspirant de Junts. Des de Treballem insisteixen en que, però lamenten les mentides i la negociació poc clara que s’està mantenint. ERC ha demanat una trobada a tres bandes per explorar les vies d’entesa