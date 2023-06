Detingudes cinc persones a Miralcamp per robar en un pis de Balaguer

Elsvan detenir dimecres quatre homes i una dona, d'edats compreses entre els 18 i 37 anys, com a presumptes autors de tres, dels quals un en grau de temptativa. A dos dels implicats també els van denunciar per atemptat als agents de l'autoritat. Els fets van passar al migdia quan un propietari va alertar la policia que li havien entrat a robar al seu domicili, al. Cap a les 16:00h, un vehicle amb cinc ocupants va fugir d'un, que els agents van poder aturar a Miralcamp. A l'interior hi van trobar més de 9.000 euros, a més d'objectes de la víctima i material per cometre els robatoris, com ara tenalles i alicates.Quan el propietari va arribar a casa seva al migdia, es va trobar les habitacions regirades i va alertar els mossos. Minuts després, un testimoni va trucar al 112 per informar que una una rotonda de l'interior de Balaguer i que, després de recollir una persona, el vehicle va fugir a tota velocitat.Els mossos, davant les sospites que el vehicle pogués estar relacionat amb el robatori, van establir punts de control en diferents vies. Cap a les 15.50 h, els agents van detectar el vehicle sospitós que s'apropava a un control que havien muntat a la L-200, a la sortida de Mollerussa enEl conductor va ferd'aturar-se i va fugir. Els agents van iniciar un seguiment que va acabar poc després a l'interior de Miralcamp. Al vehicle la policia va localitzar bosses plenes de monedes i bitllets, una caixa forta amb diners, dues tauletes electròniques, documentació de la víctima del robatori i un rellotge que acabaven de sostreure.Així mateix, també van trobar una pistola de balins accionada per gas, tres navalles, una defensa extensible, tapaboques, tenalles, alicates i mitjons, que utilitzaven de guants per no deixar empremtes dactilars. Davant els fets els agentsper delicte de robatori amb força a l'interior de domicili. A dos d'ells també se'ls va detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat en resistir-se activament i agredir un dels agents.En total, es van localitzar 9.275 euros i la víctima va recuperar tots els objectes que li havien sostret.