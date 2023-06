ERC entra en la negociació i sol·licita una reunió amb Junts i Treballem per abordar un pacte

entra de ple en la negociació per abordar un pacte de govern alternatiu al dela laEn un comunicat enviat aquest dijous al vespre, els republicans lamenten que la figura de l’actual alcalde en funcions,estigui condicionant les converses, i per aquesta raó han demanat auna reunió presencial abans del dilluns dia 12 de juny per calibrar les voluntats de pacte i abordar-ne les opcions.La formació de Vidalpels dubtes que genera la figura del seu líder, i recorda que Vidal ja va deixar clar la setmana passada en una roda de premsa que renunciava a formar part del nou executiu balaguerí. Des de la formació republicana s’apunta la convicció d’explorar un acord que eviti que “una formació del 155” assoleixi l’alcaldia a partir del proper dissabte 17 de juny.La reacció d’ERC arriba després de la reunió que formacions que lideren han mantingut aquest dimecres i en la qual s’ha parlat, segons ha avançat Nació , de la renúncia de Vidal a continuar com a regidor.