La figura de Jordi Ignasi Vidal condiciona el pacte alternatiu a Balaguer

vol liderar el canvi polític a la ciutat de Balaguer i ha començat a negociar amb la candidatura deper explorar una entesa de govern, l’alternativa al PSC. Les dues formacions polítiques s’han reunit aquest dimecres amb un to cordial i han posat sobre la taula les primeres condicions per a l’acord, una de les quals gira entorn a la figura de, l’actual alcalde en funcions.Segons ha pogut saber, els juntaires volen que el líder republicà noi, en conseqüència, no formi part del proper plenari, que començarà a caminar el proper 17 de juny. Aquesta voluntat ha estat atesa pels treballadors, que en la reunió han instat l’equip dea negociar amb ERC per explorar la viabilitat del veto a l’actual batlle balaguerí.Els deconsideren que resoldre aquesta qüestió és prioritària per continuar parlant, de manera que fins que no hi hagi fumata blanca no s’abordaran altres temes com, per exemple, el de l’alcaldia compartida. En aquest aspecte, Junts contemplaria, d’entrada, unbasat en la fórmula 3-1 que comportaria tres anys d’alcaldia per a Trilla i un per a Ricart. La formació estableix aquesta proposta fent valer el segon lloc aconseguit als comicis i el quart assolit per Treballem, tot i que ambdues formacions tenen el mateix nombre de regidors.Aquesta proposta serà estudiada ara per Treballem, que també reflexiona sobre la conveniència d’establir un pacte de govern amb ERC. Els de Ricart creuen que els republicans han estat castigats a les urnes i dubten de si la nova etapa política ha de començar amb regidors vinculats a la llista de Vidal.