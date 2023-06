La candidata socialista a l’alcaldia de Balaguer,, comença a recollir suports per a la seva. Segons ha pogut saber, el cap de llista de la candidatura, donarà el seu vot a González el proper 17 de juny, dia de la configuració del nou consistori.Pla considera que la líder del PSC, amb qui s’ha reunit recentment, s’ha guanyat lade la Noguera, i opina que el pacte alternatiu que es podria donar amb Junts, ERC i Treballem per Balaguer no seria positiu per la ciutat.El regidor balaguerí, que, explica també que està obert a formar part del nou executiu balaguerí i apunta la seva disponibilitat a assumir una cartera de pes com. Pla va ser edil de Serveis Socials durant el mandat del 2015 al 2019, quan la ciutat era governada primer amb un tripartit d’ERC, PSC i Balaguer Ara Sí i, posteriorment, amb els republicans i la seva plataforma política.