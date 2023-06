En llibertat la dona detinguda per la investigació de la mort de la seva filla a Romania

La dona que va ser detinguda dimarts a la una de la matinada a(Segrià) per lava quedar enel mateix dia a la tarda després de declarar per vidoeconferència a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida.Segons ha confirmat la policia, les autoritats judicials romaneses l'hanla setmana que ve. Se sospita que l'autor del crim podria ser la seva actual parella, que actualment es troba en parador desconegut.Una parella de compatriotes que va veure per la televisió que estaven buscant lava ser qui va alertar als mossos de la presència de la dona a Alpicat. Els fets haurien tingut lloc a l'abril.