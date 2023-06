Afeccionats anglesos arriben a Lleida per homenatjar Bojan sense saber que el partit s’ha suspès

La @FCF_CAT ha deixat tirat a @BoKrkic de mala manera. Avui s'havia de jugar un Catalunya-Mali de comiat a Bojan al Camp d'Esports de Lleida. Ha vingut gent d'Anglaterra a veure'l perquè no sabien que s'havia cancel·lat. Quin ridícul. Quin país de pandereta. pic.twitter.com/Jpe5GrfbnJ — Ivan San Antonio (@sanantheone) June 8, 2023

Diversos afeccionats anglesos han arribat a la ciutat de Lleida aquest dijous per homenatjarSegons explica el periodista Ivan San Antonio, els seguidors de l’, equip on va jugar l’exfutbolista de, s’han trobat amb la sorpresa de veure, i és que no sabien que el partit en honor a l’exblaugrana es va suspendre la setmana passada.Lahavia previst per aquest dijous 8 de juny l’encontre entre la selecció catalana i el combinat de Mali, però va haver d’ajornar-lo per motius aliens a la seva responsabilitat . El poc marge de temps entre l’anunci de suspensió i la data del partit van fer impossible trobar un relleu per la selecció africana. Els britànics s’han quedat sense veure Bojan, el “Catalonia Potter”.