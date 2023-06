La rave d’Ivars, desallotjada

Elshan desplegat un dispositiu aquest dimecres per desallotjar la '' que té lloc des de dissabte a la matinada en un paratge natural al costat de l'embassament de Santa Anna, a. L'operatiu policial està integrat per diverses unitats de la Brimo que s'han desplaçat des de Barcelona i també de l'Arro, des de Lleida.Un dels objectius de la policia és el de localitzar els organitzadors de la festa il·legal abans que abandonin el lloc.quan intentaven evitar l'accés d'alguns participants a la festa la matinada de dissabte. Des de llavors s'ha controlat l'accés per evitar que hi entri més gent i fer testos d'alcoholèmia i drogues als que en surten.Dilluns encara hi havia unesa uns 300 i aquest dimecres els participants no arribaven al centenar.