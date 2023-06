El nou govern de la Diputació de Lleida, a l’expectativa de les negociacions als ajuntaments i consells

El PSC s’acosta a l’alcaldia de Balaguer

Només en una de les sis capitals de la plana de Lleida se sap qui serà l’alcalde a partir del proper dissabte 17 de juny, dia d’investidures. socialista Fèlix Larrosa serà el nou paer en cap de la ciutat de Lleida després de guanyar amb folgança les eleccions municipals del 28M i de deixar les forces sobiranistes sense opcions de pacte alternatiu. Larrosa tornarà a l’alcaldia que va ocupar deu mesos després de la marxa d’Àngel Ros, i aquests dies està configurant el seu executiu, que es preveu en minoria. La calma en la qual treballa el líder socialista lleidatà contrasta amb el ball de, on la tònica general és, a dia d’avui, la incertesa.Aquest escenari d’interrogants també es viu a la, on ERC ha perdut la majoria en favor de Junts, que avança els republicans en dos diputats, 10 a 8 . La presidència hauria de recaure, teòricament, pels juntaires, que internament estan sondejant i reflexionant sobre quin dels seus líders municipals podria liderar l’organisme provincial en cas que els pactes així ho facin possible., guanyadora de les eleccions a Tàrrega i expresidenta de la Diputació, ja ha mostrat públicament la seva predisposició a revalidar el càrrec, perdut fa quatre anys després dels comicis locals: “Els resultats m’avalen com alcaldessa i com a presidenta”, ha declarat la política targarina., coordinador de la vegueria de les Terres de Lleida de Junts, també sona com a nou president provincial, un càrrec que també apunta a, que serà la nova líder del grup municipal de Junts a la Paeria de Lleida després de la renúncia de Toni Postius , que ha abandonat la política municipal.Les converses per formar el nou executiu de la Diputació s’han desenvolupat ambde repartiment de responsabilitats. El ball de converses en ajuntaments i consells comarcals pot influir en les negociacions del nou govern de l’òrgan provincial, que tindrà un nou president a principis del mes de juliol. Hi ha marge, encara, per explorar enteses, i no es descarta que ERC pugui intentar bastir un acord amb els quatre diputats del PSC i el representant d’que probablement serà, alcaldessa en funcions d’. Aquest encaix sumaria una majoria absoluta que deixaria Junts sense govern. El noua nivell nacional també pot ser un element decisiu en la configuració del nou executiu provincial.A la ciutat de Balaguer, el PSC podria recuperar l’alcaldia si fructifiquen les converses amb, la candidatura que lidera. El candidat contempla també l’opció d’un govern amb Junts i ERC, però aquesta opció ve llastada pels recels creuats entre candidats . La voluntat d’entesa entre treballadors i la socialistapot ser un factor decisiu per fer possible que la capital de la Noguera tingui una alcaldessa per primera vegada.On sí hi haurà alcaldessa és a Tàrrega, però no se sap qui serà. Rosa Maria Perelló podria veure’s novament a l’oposició si es tanca el pacte actual de govern entre ERC, CUP i PSC. Les tres forces continuen sumant majoria absoluta i es mostren disposades a encaixar novament per tal querevalidi el càrrec. El nou panorama entre republicans i juntaires obert després dels comicis podria ser un topall a aquest acord tripartit.A Mollerussa hi ha ball del bo després de més d’una dècada de majories absolutes de Marc Solsona que fixaven l’absència de negociacions post-electorals.de Junts, que va quedar en segona posició amb quatre regidors i a només onze vots de Solsona, no ha mostrat intencions de voler pactar amb la formació de l’actual batlle, de manera que l’opció d’unamb ERC (tres regidors) i la CUP (dos) pren força com a opció alternativa a un govern liderat per, la candidatura del PDECat. La possibilitat d’un nou tripartit el marcarà la, en especial Junts i la CUP, allunyades a nivell ideològic.A Cervera, l’actual alcalde en funcions, el republicà Joan Santacana, ja s’ha mostrat partidari de traçar una entesa amb Solucions i Futur (SiF) i amb Junts, guanyador de les eleccions . El seu candidat,, té tots els números per convertir-se en el proper paer en cap de la capital de la Segarra, un càrrec que ja va assumir durant la primera etapa d’aquest mandat que acaba i que va finalitzar per unad’ERC amb Santacana al capdavant.Finalment, a les Borges Blanques sembla que hi haurà un canvi d’alcaldia. El candidat de Borges per la República,, amb quatre regidors, vol governar amb ERC, que en va aconseguir tres. S'ho plantegen "més que perquè Junts no torni a governar", per "coincidències programàtiques" , perquè "hem estat treballant aquests quatre anys junts a l'oposició.