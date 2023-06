El turisme lleidatà va patir menys la pandèmia que el de la resta de Catalunya

Elde la demarcació de Lleida va patir un impacte molt significatiu per la, si bé la seva incidència va ser menor que a la resta de Catalunya i la seva recuperació ha estat més ràpida. Així ho determina un informe elaborat per lai de Muntanya de la Universitat de Lleida () elaborat a instància del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.A escala territorial, l', eli elsón les comarques més afectades per lai el sector de la restauració del Segrià en va ser el més perjudicat. La majoria de sectors turístics han recuperat el nombre de treballadors que tenien abans de la pandèmia però el de la restauració i serveis turístics en menor mesura.Segons l'informe, elsde Lleida, així com de la resta de Catalunya, han tingut un creixement destacat, mentre que els visitants de la resta de l'estat espanyol i el turisme internacional, van disminuir.El turisme en general va ser un dels sectors que es van veure clarament perjudicats per la crisi sanitària de la Covid-19 i a Lleida hi va haver, la necessitat d'aplicar mesures d'ocupació temporals i una disminució en l'arribada del nombre de turistes i visitants des de març del 2020 fins al 15 de desembre de 2022, data en què van finalitzar les restriccions, requisits i controls per viatjar a Espanya. Malgrat aquesta situació, la demarcació va ser una de lesper la crisi sanitària i al mateix temps la que ha tingut una recuperació més ràpida.El sector dels allotjaments és el que més ha patit les conseqüències de la pandèmia, sobretot amb l'arribada de turistes espanyols, francesos, europeus i de fora d'Europa, ja que l'arribada d'aquests grups va baixar bastant, en l'ordre d'entre un 30 i un 52%. El sector també ha destacat que per estar ben preparats de cara al futur, s'han de reforçar els canals digitals, millorar i aplicar noves estratègies d'internacionalització, millorar la gestió de riscos, implantar protocols de seguretat sanitària i, sobretot, rebre formació en aspectes com el teletreball i les noves tecnologies, gestió financera i comptable, plataformes de comercialització, xarxes socials, idiomes i sostenibilitat.